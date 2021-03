Als der Fahrer eines Linienbusses, der am Mittwochnachmittag von Bad Bergzabern nach Kapellen-Drusweiler unterwegs war, stark abbremste, stürzte ein neunjähriges Mädchen vom Sitz. Wie die Polizei berichtet, wurde es in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde festgestellt, dass es sich leichte Verletzungen zugezogen hatte. Derzeit ermittelt die Polizei, weshalb der Fahrer gebremst hat. Zeugen, insbesondere Insassen des Busses, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizei Bad Bergzabern zu melden.