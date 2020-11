Der Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, kann wegen Corona nicht in gewohnter Weise stattfinden. Die Ehrung der Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft wird auf einen ganz engen Teilnehmerkreis beschränkt, zu dem in der Regel Ortsbürgermeister und Pfarrer gehören. Darauf haben sich am Mittwoch SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt und die Verbandsbürgermeister im kreis verständigt. Die Ortsgemeinden werden von den Verbandsgemeinden über die beabsichtigte Vorgehensweise informiert.