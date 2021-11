Mitte Dezember wird die Landauer Festhalle zum Schauplatz der „Klingenden Bergweihnacht“. Die großen Stars der Schlager- und Volksmusikszene geben sich in dem Jugendstil-Bau ein Stelldichein. Stefan Mross und Co. versprechen stimmungsvolle Stunden zum Träumen, Schunkeln und Abschalten.

Schlager- und Volksmusik-Freunde sollten sich diesen Termin mit drei roten Kreuzen im Kalender markieren. Am Mittwoch, 15. Dezember, 19 Uhr, kommt die „Klingende Bergweihnacht“ in die Landauer Festhalle. Die großen Stars der Szene bereiten dem Publikum stimmungsvolle Stunden in der Adventszeit. Mit dabei sind Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack, Geri der Klostertaler , Robin Leon, Nadin Meypo und Pauline.

Stefan Mross ist aktuell eines der populärsten Fernsehgesichter Deutschlands. Seitdem er vor 22 Jahren den Grand Prix der Volksmusik gewonnen hat, ging es für ihn bergauf. In zahlreichen TV-Shows ist der Entertainer zu Gast. In diesem Jahr feiert er sein 30. Bühnenjubiläum, seit 15 Jahren präsentiert er als Moderator jeden Sonntag die ARD-Livesendung „Immer wieder sonntags“. Seine Ehefrau Anna-Carina Woitschack kann ebenfalls auf eine erfolgreiche Laufbahn in der Musikbranche zurückblicken. Sie stammt aus einer Familie von Puppenspielern und reiste ab dem Kindesalter mit dem „Märchenland“-Theater ihrer Eltern durch die Lande. Sie wurde durch ihre Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ bundesweit bekannt, als sie sich bis ins Finale vorkämpfte. Das Stimmwunder überzeugt mit ihrer Natürlichkeit und ihrer positiven Lebenseinstellung.

Schlager-Paar hat erste gemeinsame CD aufgenommen

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben das erste gemeinsame Album aufgenommen. Die CD trägt den Titel „Stark wie zwei“. Die beiden Schlagerstars haben ausschließlich Liebes-Duette aufgenommen. Mit dem Album liefern sie den offiziellen Soundtrack zu ihrer Hochzeit, die sie öffentlich in der ARD-Show bei Florian Silbereisen präsentierten.

Robin Leon ist der neue Stern am Schlager-Himmel. Er schafft es, mit seiner frischen und jugendlichen Art sowie mit seinem Können den neuen Schlager zu repräsentieren. Dabei gelingt es ihm, alle Altersklassen zu begeistern. Bereits im Alter von acht Jahren hat er in seiner elsässischen Heimat den ersten Trompetenunterricht genommen und seine Liebe zur Musik entdeckt. So bewarb er sich mit 19 Jahren bei seinem großen Idol Stefan Mross in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“. Woche für Woche siegte er und entschied letztendlich den Jahressieg zum ARD-Sommerhitkönig für sich. Danach legt Robin Leon eine Bilderbuchkarriere hin: ungezählte TV-Shows, Rundfunkhitparaden und Bühnenauftritte mit Stars der Branche wie Hansi Hinterseer, Semino Rossi oder Andy Borg.

Geheimtipp der Schlagerbranche zu Gast

Geri der Klostertaler ist aufgewachsen in Vorarlberg. Ihm wurde das Musizieren in die Wiege gelegt, denn Hausmusik stand immer auf dem Programm in seiner Familie. 17 Jahre lang war Geri als Sänger, Musiker und Komponist fixer Bestandteil der Klostertaler und auf den großen Bühnen der Volksmusik zu Hause. Zweimal gewann er mit seiner Formation das Höchste, was man in der Branche erreichen kann, und siegte beim Grand Prix der Volksmusik. Seit 2010 ist Geri der Klostertaler erfolgreich auf Solopfaden unterwegs.

Nadin Meypo gilt als Geheimtipp in der Schlagerbranche. Die strahlende Frohnatur ist mit ihrer aktuellen Single in die Charts eingestiegen und produziert gerade ein neues Album bei einem namhaften Schlagerproduzenten, der auch für Beatrice Egli und Semino Rossi verantwortlich zeichnet. Pauline ist die Neuentdeckung des vergangenen Jahres. Sie stellte sich der Herausforderung in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ und wurde von den Zuschauern zur ARD-Hitkönigin gewählt. Durch ihren Erfolg zählt sie zu den populärsten Vertretern aus dem benachbarten Elsass.

Tickets

Tickets gibt es unter www.amtix.de oder unter der Hotline 07223 9534466 und bei allen üblichen Vorverkaufsstellen.