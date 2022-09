Die neuen Kurse und Vorträge der Volkshochschulen im Kreis SÜW Weinstraße können ab sofort online und im gedruckten Heft gefunden werden. Über 400 Angebote in den Bereichen Gesellschaft, Beruf, Sprachen, Gesundheit, Kultur und Spezial sind wieder darin zu finden. Anmeldungen nehmen die Kreis-VHS und alle Volkshochschulen im Landkreis entgegen, auch online sind Anmeldungen unter www.vhs-suew.de möglich. Infos gibt’s bei der Kreis-VHS, Telefon 06341 940188 oder per E-Mail an vhs@suedliche-weinstrasse.de.