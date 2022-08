Von der App-Installation bis Qi Gong, vom Chinesisch-Sprachkurs bis zum Goldschmiede-Workshop: Am 15. September startet das neue Herbstsemester der Volkshochschule Landau (VHS) im Jubiläumsjahr. Auch 75 Jahre nach ihrer Gründung hat die Volkshochschule vielfältige und topaktuelle Angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung. „Im Frühjahr 1947 gegründet, war, ist und bleibt es der Anspruch der VHS, eine Stätte der Bildung, Weiterbildung und Begegnung für alle Menschen, für alle Generationen, für alle Interessen zu sein“, betont Bürgermeister Maximilian Ingenthron. Das Programm „Lernen in den Ferien“ ersetzt die bisherige Sommer- und Herbstschule.

19 Vorträge

Bildung muss nicht teuer sein, heißt es weiter. Die Livestream-Reihe unter vhs.wissen.live bietet 19 Vorträge aus Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur live gestreamt und kostenlos an. Kostenlos ist auch das Pedelec-Training in Kooperation mit der Beauftragten für die Belange älterer Menschen der Stadt Landau, Ulrike Sprengling und der Verkehrswacht Landau-SÜW. Es soll auf Unfallgefahren im Straßenverkehr aufmerksam machen und die Sicherheit bei Ausflügen auf zwei Rädern fördern.

Erstmalig gibt es in diesem Jahr einen Crashkurs zum Thema „Photovoltaik für (werdende) Anlagenbesitzer“. Außerdem sind die Veranstaltungen „Kleine Hühnerhaltung für Privatleute – die eignen Eier erzeugen“, der Sensenkurs „Mähen für den Hausgebrauch“, „Freude am Nutzgarten im Zeitalter der Erderhitzung“, und „Selbst – Bewusst im Umgang mit anderen“ neu im Programm. Geplant sind Veranstaltungen in Präsenz und online. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Info

Das Programm gibt es im Internet unter www.volkshochschule-landau.de oder gedruckt im Büro für Tourismus, der Stadtbibliothek, beim Bürgerbüro, den Ortsvorsteherbüros und in Banken und Buchhandlungen ausliegt. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 06341 134992 oder auf der Internetseite der VHS.