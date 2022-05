Nicht nur ein bisschen Volksfeststimmung war am Donnerstagabend bei der Eröffnung des DM-Firmenlaufs zu spüren. An der Fußgängerampel zum Alten Messplatz laufen kurz vor Beginn noch drei größerer Gruppen von Läufern dreier Firmen, darunter Gillet, frohgelaunt herum. Auch auf dem Platz selbst: Fröhliche Gesichter, lachende Menschen, viele können noch als jung gewertet werden, aber auch alte Hasen sind dabei. „Der Lauf ist ein voller Erfolg“, jubelt Nina Sonnhalter vom Marketing der Agentur n plus Sport breit lächelnd. 3000 Läufer von rund 160 Unternehmen seien angemeldet, das seien zwar nur rund die Hälfte an Teilnehmern im Vergleich zu 2019. Aber: „Wir sind sehr zufrieden. Vor allem nach zwei Jahren ohne Live-Events.“ Klar, die Pandemie gerät in den Hintergrund, vorbei ist sie aber auch noch nicht. Zumindest vor Beginn wirken die Teilnehmer fröhlich und unbeschwert bei prallem Sonnenschein. Vielleicht normalisieren sich die Zahlen im kommenden Jahr wieder. Die Stimmung jedenfalls ist normal.