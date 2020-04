Die Volksbank Kaiserslautern und die VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau mit Sitz in Bad Bergzabern machen ab 2021 gemeinsame Sache. Um die Zukunftsfähigkeit beider Häuser strategisch sicherzustellen, wollen die Banken aus der Position der Stärke heraus die Weichen stellen, heißt es in einer Pressemitteilung am Donnerstagabend. Der Zusammenschluss der beiden Institute soll im nächsten Jahr erfolgen und die neue Bank unter dem Namen VR-Bank Pfalz eG firmieren. Gemeinsam zählt sie 60.000 Mitglieder.

Der Druck wächst

Die beiden gleich großen, regional aneinandergrenzenden Genossenschaftsbanken, die bereits seit Jahresbeginn Sondierungsgespräche führen, besitzen ein gemeinsames Werteverständnis sowie eine homogene geschäftspolitische Ausrichtung. Der Zusammenschluss wird mit den wachsenden Herausforderungen begründet. Genannt werden das unverändert niedrige Zinsniveau, die fortschreitende Digitalisierung, die steigenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie der immer stärker werdende Wettbewerbs- und Kostendruck.

Fast 500 Mitarbeiter

Auch nach der Fusion wollen beide Institute an ihren Filialen festhalten. Es soll keine betriebsbedingten Kündigungen geben, heißt es. Vorstandssitze werden weiterhin in Kaiserslautern und Bad Bergzabern sowie die Verwaltungsstandorte wie bisher in Kaiserslautern, Rockenhausen, Dahn, Herxheim und Bad Bergzabern sein. Vorstandsvorsitzender des vierköpfigen Führungsteams soll der bisherige Vorstandsvorsitzende der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau, Marco Kern, werden. Mit einer Bilanzsumme von rund 3 Milliarden Euro, fast 500 Mitarbeitern und rund 140.000 Privat- und Firmenkunden, entstünde nach eigenen Angaben nach der Verschmelzung die zweitgrößte Genossenschaftsbank in der Pfalz.