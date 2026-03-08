„Verantwortung“ heißt das Buch des Südpfälzers Volker Wissing, das am 1. April im Verlag Droemer Knaur erscheinen soll. Der ehemalige FDP-Politiker, der in Barbelroth lebt und heute als Jurist in seiner Kanzlei in Landau arbeitet, beschreibt laut Verlagsangaben, wie in einer Zeit der politischen Lagerbildung eine erfolgreiche demokratische Debattenkultur aussehen müsste – und wie weit wir derzeit davon entfernt sind. „Wissing berichtet aus dem Schaltzentralen in Berlin und zeichnet ein Bild tiefer Zerwürfnisse und politischer Grabenkämpfe, aber auch von demokratischer Haltung, wenn es wirklich zählt“, heißt es in der Beschreibung des Buches.

Bei einer Veranstaltung des Landauer Vereins Quartier zu neuen Ufern spricht Wissing am Donnerstag, 23. April, 19 Uhr, im Alten Kaufhaus mit Professorin Manuela Glaab über die Zukunft unserer Demokratie. Glaab ist Professorin für Politikwissenschaft an der RPTU Kaiserslautern-Landau und wissenschaftliche Direktorin des Frank-Loeb-Instituts. Karten gibt es im Vorverkauf zu 10 Euro bei Bücher-Knecht, Theaterstraße 11, Landau.

Bereits am Samstag, 4. April, 11 Uhr, ist der ehemalige Bundesverkehrsminister Volker Wissing zu einer Signierstunde im Landauer Geschäft Bücher-Knecht.