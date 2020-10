Volker Wissing kandidiert im Wahlkreis Südpfalz für den Deutschen Bundestag. Die Kreisverbände Germersheim und Landau/Südliche Weinstraße der Freien Demokraten haben den FDP-Generalsekretär und rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister am Dienstag in Gleiszellen mit 93 Prozent der Stimmen zum Direktkandidaten gewählt. Damit ist auch entschieden, dass der bisherige südpfälzische FDP-Bundestagsabgeordnete Mario Brandenburg aus Rülzheim nicht wieder für die Südpfälzer Liberalen ins Rennen gehen wird. Der 37-Jährige ist seit 2017 im Bundestag und hat zuvor beim Softwareunternehmen SAP gearbeitet.

Volker Wissing aus Barbelroth, der bereits von 2004 bis 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags war, ist laut einer Pressemitteilung der Partei in einer kämpferischen Rede ausführlich auf die politische Arbeit der Freien Demokraten auf Landes- und Bundesebene eingegangen. Die Freien Demokraten stünden in Rheinland-Pfalz für eine zukunftsgerichtete Politik. „Wir arbeiten an der Infrastruktur der Zukunft, umso den Wohlstand und die Arbeitsplätze der Zukunft zu sichern“, betonte der 50-Jährige.