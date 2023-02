Mehrere Felsformationen im Pfälzerwald sind seit 1. Februar und noch bis 30. Juni gesperrt, damit Vögel in Ruhe brüten können. Wie die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mitteilt, kümmern sich derzeit die geschützten Wanderfalken, Uhus und Kolkraben in breiten Nischen und felsigen Überhängen der Buntsandsteinfelsen um ihren Nachwuchs. „Es ist sogar gesetzlich verboten, sie während der Brutzeit erheblich zu beunruhigen“, so die Kreisverwaltung. Akustische und visuelle Störungen zum Beispiel durch Filmen und Fotografieren während der Fortpflanzungszeit könnten dazu führen, dass die Tiere ihre Brut aufgeben und die Population nachhaltig beeinträchtigt werde. Tabu sind für Wanderer, Biker und Kletterer in den kommenden Monaten der Asselstein (Annweiler), der Eußerthaler Krappenfels, der Buchholzfels (Annweiler), der Lauterschwaner Rappenfels, der Rödelstein (Vorderweidenthal), der Hundsfels (Waldhambach), der Leberstein (Waldrohrbach) und die Steiner Nadel (auch Krimhildenstein, Gossersweiler-Stein). Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass das Ignorieren einer Sperrung mit einem Bußgeld belegt und strafrechtlich verfolgt werden kann.

Info



Die Vereinigung der Pfälzer Kletterer hat unter www.pfaelzer-kletterer.de/info/sperrliste_nach_gebiet/ aufgelistet, welche Felsen aktuell gesperrt sind.

