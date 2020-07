Das Gewerbegebiet Am Schanzel in Landau soll Glasfaserleitungen mit einer Datenrate von einem Gigabit pro Sekunde bekommen. Das teilt der Telekommunikationskonzern Vodafone mit. Bis zum 18. September werde der Bedarf bei den Unternehmen vor Ort abgefragt. Sollte die Nachfrage groß genug sein, werde der Ausbau des Glasfasernetzes noch 2020 beginnen. Hochleistungs-Anschlüsse seien notwendig für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Sicherung der Arbeitsplätze, schreibt Vodafone. In den kommenden fünf Jahren würden sich die im Festnetz transportierten Datenmengen versiebenfachen. DSL reiche dafür nicht mehr aus.