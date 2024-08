Vodafone hat sein Mobilfunknetz massiv ausgebaut. Wie das Unternehmen mitteilt, betreibt es zwölf Mobilfunkstationen in Landau. Elf der Stationen sind mit 4G-Technologie ausgestattet. Für Vodafone-Kunden gebe es so gut wie keine Mobilfunk-Funklöcher mehr. Nach und nach werden die Stationen mit 5G ausgestattet, ergänzend zur mobilen Breitbandversorgung mit LTE. Alle Vodafone-Mobilfunkstationen in Landau unterstützen die Notruftechnologie AML und das neue Katastrophen-Warnsystem Cell Broadcast.