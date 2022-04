Der Telekommunikationsanbieter Vodafone hat in Kapsweyer eine 5G-Mobilfunkstation in Betrieb genommen. Dabei handele es sich um den achten Mast des neuen Mobilfunkstandards im Kreis SÜW. Bis Mitte 2022 sollen zwei weitere 5G-Masten in Annweiler sowie einer in Ramberg errichtet werden. Mittelfristiges Ziel sei es, möglichst die gesamte Bevölkerung im Kreis an das 5G-Netz anzubinden, kündigt Vodafone an.