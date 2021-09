Der Mobilfunkbetreiber Vodafone hat eine 5G-Station in Schweigen-Rechtenbach in Betrieb genommen. 5G steht für den leistungsfähigsten Mobilfunk der neuesten, fünften Generation. An vier weiteren Vodafone-Standorten in Edenkoben, Annweiler, Kapsweyer und Klingenmünster wird die 5G-Technologie bis Mitte 2022 installiert. Mittelfristiges Ziel ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung im Kreis mit dieser Breitbandtechnologie versorgen zu können. Zunächst will der Betreiber seine bereits vorhandene Infrastruktur von 27 Antennenstandorten (an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern) nutzen und dort seine 5G-Antennen nachrüsten. 5G ist deutlich leistungsfähiger als LTE, die vierte Generation des Mobilfunks. Die Technik wird künftig unter anderem für selbstfahrende Autos benötigt, weil sie nahezu verzögerungsfrei arbeitet. Nach Unternehmensangaben sind aktuell 96,1 Prozent seiner Kunden im Landkreis an das mobile Breitbandnetz LTE angeschlossen. Bis Mitte 2022 will Vodafone eine LTE-Station in Kapsweyer mit zusätzlichen Antennen erweitern und eine weitere Station in Vorderweidenthal bauen.