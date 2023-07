Die Friedrich-Ebert-Stiftung lädt zu einem Klima-Zukunftslabor unter dem Leitgedanken „Lokal handeln, um global zu verändern: Wie der solidarisch-ökologische Wandel in Landau gelingen kann“ nach Landau ein. Termin ist am Samstag, 15. Juli, 9 bis 16 Uhr, Haus am Westbahnhof.

„Die Klimakrise ist eines der größten Probleme unserer Zeit. Solidarisch-ökologischer Wandel ist notwendig und er ist möglich“, heißt es in einer Pressemitteilung. Kommunen komme eine Schlüsselrolle zu, eine Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft voranzubringen. Im Landauer Klima-Zukunftslabor könnten Engagierte aus Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung sowie Wirtschaft gemeinsam eine Vision für ein zukunftsstarkes Landau entwickeln. Sabine Hafner und Manfred Miosga, Autoren des FES-Klima-Handbuchs für Kommunen und Kommunalberater von Klimakom, sowie Beigeordneter Lukas Hartmann und der SPD-Landtagsabgeordnete Florian Maier sind Akteure auf der Bühne. Anmeldungen sind per Mail möglich an mainz@fes.de oder telefonisch unter 06131 96067-14.