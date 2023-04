Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Krise kriegt man schon mal die Krise. Zumindest bei Langeweile. Glück hat, wer Langeweile gar nicht erst zulässt. Also habe ich Glück, denn: Ich putze. Ich putze mehrmals am Tag. Ich putze sieben Tage die Woche. Ich putze, also bin ich.

Vielleicht bin ich nicht mehr ganz sauber, meine Wohnung aber schon. Die ist nicht nur picobello, sondern auch so steril wie eine Zahnarztpraxis. Alles glänzt. Und duftet frisch nach Zitrone. An