Eine rund 2000 Euro teure Violine haben bislang Unbekannte in Venningen zerstört. Laut Polizei haben die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag die Violine aus einem in der Mühlstraße geparkten Auto gestohlen und sie auf dem dortigen Parkplatz kaputt gemacht. Das Auto war zum Tatzeitpunkt nicht abgeschlossen. Die POlizei in Edenkoben erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 06323 9550.