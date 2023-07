Im Zusammenhang mit der neuen Verkehrsregelung in der Südstadt und der neuen Gestaltung der Schlösselkreuzung hat das Vinzentius-Krankenhaus für Irritationen gesorgt. Im Vorfeld der Sitzung des Mobilitätsausschusses, der am Mittwoch das Quartiersverkehrskonzept Landau-Süd bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme beschlossen hat, hatte sich die Geschäftsführung per Mail an alle Stadtratsmitglieder gewandt.

Darin bezeichnete Geschäftsführerin Ilona Fleischer-Klisch es als essenziell, unter anderem die Einführung neuer Einbahnstraßenregelungen im Bereich der Cornichonstraße zurückzustellen, um den Lieferverkehr und laufende sowie künftige Baumaßnahmen nicht einzuschränken. Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann zeigte sich irritiert, denn damit nahm das Stift den in mehreren Gesprächen ausgehandelten Kompromiss wieder zurück. Die Einwände wären überdies überflüssig gewesen, wie Hartmann am Mittwoch im Ausschuss deutlich machte, denn bei Baumaßnahmen tue die Verwaltung immer alles, um den ungehinderten Verkehr für Baustellenfahrzeuge zu ermöglichen.

Stift stimmt Konzept zu

Nach einem Gespräch zwischen der Geschäftsführung, Jürgen Kohl als Vertreter des Träger CTS aus Saarbrücken und Hartmann am Mittwoch herrschte wieder Einigkeit. In einem erneuten Schreiben, diesmal an den Oberbürgermeister, halten Fleischer-Klisch und Kohl fest, dass ihre Kommunikation in den letzten Wochen nicht ideal gewesen sei, „da wir unsere Bedenken und Fragen im Detail nicht verständlich machen konnten und versäumt haben, diese schriftlich vorzutragen.“ Man sei mit dem Verkehrskonzept einverstanden, sagte Kohl im Ausschuss, auch wenn es bei einer Äußerung Fleischer-Klischs eher nicht diesen Anschein hatte.