Das Vinzentius-Krankenhauses Landau veranstaltet am Freitag ein Sommerfest. Von 12 bis 16 Uhr werden sich der Park und einige Räume der Klinik in ein Kinderspieleparadies verwandeln. Das Krankenhaus möchte Kindern und ihren Familien ein fröhliches und unbeschwertes Erlebnis bieten, gerade in einer Zeit, die oft von Herausforderungen geprägt ist. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Höhepunkt des Festes ist die Teddyklinik: Kinder können ihr Lieblingskuscheltier mitbringen und die Abläufe einer stationären Behandlung nachempfinden. Darüber hinaus können sich die Kinder auf ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm freuen. Unter anderem mit Zauberei von Ted Louis und musikalischen Darbietungen von Rapunzel. Zudem wird es Bewegungsspiele, Dosenwerfen, einen Rettungswagen zum Besichtigen, Kindercocktails, Kinderschminken und mehr geben. Für Bewirtung ist gesorgt.