Im Landauer Vinzentius-Krankenhaus ist die erste Charge des Corona-Impfstoffes den Mitarbeitern verabreicht worden. Das teilen der stellvertretende Geschäftsführer des Stift, Joachim Gilly, und der Ärztliche Direktor, Dirk Piorko, mit. 168 Mitarbeiter haben nun die erste Dosis des Biontech/Pfizer-Impfstoffs erhalten. Zunächst seien Mitarbeiter der Intensivstation, der zentralen Notaufnahme, der Covid-Stationen sowie die Notärzte an die Reihe gekommen, sagt Piorko. Es sei alles gut gelaufen – einzelne Geimpfte hätten Schmerzen an der Einstichstelle, ansonsten seien keine Komplikationen aufgetreten. Am Mittwoch um 8 Uhr habe das Krankenhaus die Info erhalten, dass der Impfstoff in Speyer abgeholt werden könne. Um 10 Uhr sei er dann im Haus gewesen, um 14 Uhr hätten die Impfungen begonnen, berichtet Gilly. Das größte Problem sei gewesen, die Mitarbeiter so kurzfristig zu erreichen.

Klinikum Landau-Südliche Weinstraße wartet noch

Wann die nächste Charge des Stoffs ankommt, sei noch unklar, sagt Piorko. Bis das Stift mit seinen Impfungen durch ist, ist es noch ein langer Weg: Angemeldet hätten sich 580 Mitarbeiter.

Das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße hat hingegen noch keine Impfdosen erhalten. Das teilt Geschäftsführer Guido Gehendges auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Das Land plane, dass die Krankenhäuser im Januar sukzessive den Impfstoff erhalten. Das Klinikum sei angemeldet und erwarte eine Meldung vom Land. Sobald diese kommt, werde man sofort mit der Impfung der Mitarbeiter starten.