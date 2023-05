Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kleidung zu tragen, die schon existiert, verbraucht weniger Ressourcen, als sich Neues zu kaufen. Dieser Nachhaltigkeitsgedanke hat Sami Rehifi dazu bewogen, in der Landauer Kronstraße eine Boutique für Vintage-Mode zu eröffnen. Die Second-Hand-Stücke sind nicht nur schick, sondern setzen auch ein Statement.

Das Kleidungssortiment im Archiv.32 ist bunt und retro. Manch älterer Besucher des kleinen Geschäfts in der Kronstraße in Landau könnte sich in das späte 20. Jahrhundert