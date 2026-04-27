Herxheim. Erdbeeren in jeglicher Variation zum Essen und Bestaunen können Besucher am Sonntag auf dem Herxheimer Erdbeermarkt.

Der Markt im Park der Villa Wieser bietet Programm für Genießer und Familien: Am Sonntag, 31. Mai, von 11 Uhr bis 18 Uhr dreht sich in Herxheim alles um die beliebte Sommerfrucht. Dazu lädt der Verein Südliche Weinstraße Herxheim ein. Im Park können die Besucher unter Bäumen flanieren und Erdbeervariationen genießen. Der heimische Obsthof Zirker bringt die Frucht erntefrisch auf die Theke – im Korb, als Erdbeerbecher mit Sahnehaube oder als Erdbeerschoko-Spieß. Das kulinarische Angebot reicht laut Ankündigung von Erdbeerkuchen und Waffeln bis zu Flammkuchen und herzhaften Schmankerln, dargeboten von lokalen Vereinen und Bauern. Im Parkambiente schmeckt Winzersecco mit frischen Erdbeeren. An zahlreichen Marktständen sind Kunsthandwerk und Dekoartikel vertreten, darunter Filzarbeiten, Schmuck, Postkarten, selbst genähte Taschen, Decken, Kissen, Kinderkleider mit Erdbeermotiven, Keramik, Kunst aus Holz und Gartendeko.

In der Villa Wieser ist eine Ausstellung mit „Waldliebe Szenerien“ von Judith Groß sowie Gemälden von Uschi Felix zu bestaunen. Der Eintritt ist frei. Wer Lust hat, kleidet sich in den Motto-Farben Weiß, Rot und Grün.