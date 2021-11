Die Villa Hochdörffer in Nußdorf hat mit ihrem 2019er Rotweincuvée „Applaus, Applaus“ den ersten Platz bei der Falstaff-Cuvée-Trophy gemacht. Das teilt das Weingut mit. „Ein hervorragend extrahierter Wein und eine Cuvée mit Balance und Frisch“, heißt es in der Beurteilung. Die Flasche kostet 20 Euro. Das Weinmagazin schreibt: „Zum Hotspot für rote Cuvées scheint übrigens Nußdorf in der Südpfalz zu werden. Im vergangenen Jahr siegte Emil Bauer in unserem Wettbewerb, dieses Jahr die Villa Hochdörffer.“ Der 2018er-Jahrgang des Weins schaffte es in die Bestenliste.