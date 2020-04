Im Landkreis Germersheim hat es einen dritten Todesfall durch die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 gegeben. Nach Angaben der Kreisverwaltung vom Montag hat es sich um eine betagte Person gehandelt. Damit stieg die Anzahl der Todesfälle in der gesamten Südpfalz auf vier, drei im Kreis Germersheim und einer im Landkreis Südliche Weinstraße, genauer: in der Verbandsgemeinde Herxheim.

Die Anzahl der bestätigten Infektionen in der Südpfalz seit Ausbruch der Corona-Krise und Beginn der Tests stagniert bei 339. Dies entspricht dem Wert vom Sonntag. Im Landkreis Germersheim ist es bei bisher 131 Infektionen geblieben. Noch infiziert sind 53 Menschen, während 75 – wie bereits am Sonntag – bereits wieder als gesundet gelten. Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau lauten die Werte so: Es gibt 208 bestätigte Infektionen, aber 149 Menschen sind auch schon wieder gesundet - einer mehr als am Sonntag.