Wer aktuell zur Zulassungsstelle nach Landau muss, braucht vor allem eines: Geduld. Software-Probleme sorgen für Chaos bei der Terminvergabe. Der Frust der Bürger wächst.

Ein Software-Ausfall hat am Donnerstag die Zulassungsstelle in Landau zwischenzeitlich lahmgelegt. Aufgrund der technischen Probleme, die seit Einführung des neuen Programms vor etwa einer Woche auftreten, konnten am Vormittag keine Dienstleistungen angeboten werden. Kunden, die nicht rechtzeitig zu erreichen waren, mussten wieder weggeschickt und mit einem neuen Termin vertröstet werden. Darüber informierte die Kreisverwaltung SÜW, die die Abteilung für die Stadt Landau und den Landkreis führt.

Bis zu 250 Besucher täglich

Das Problem betrifft viele Südpfälzer. Knapp 157.000 Fahrzeuge sind in der Stadt Landau und im Kreis SÜW gemeldet. Zwischen 200 und 250 Menschen sind täglich im Kreishaus, etwa wegen der An-, Ab- oder Ummeldung ihres Fahrzeugs. Nach etwa einer Viertelstunde soll das Ganze erledigt sein. Gewöhnlich sollen sich die Bürger auf einen kurzen Besuch verlassen können, nicht nur weil sie zuvor einen Termin gebucht haben müssen, sondern auch, weil die Zeiten, die sie reserviert haben, auf ihre jeweiligen Anliegen zugeschnitten sind. Heißt: Wenn sie mehrere Wünsche haben, wird ihnen mehr Zeit beim Sachbearbeiter eingeräumt, sodass der nächste Besucher nicht länger warten muss. Die Arbeit ist somit berechenbar. Bis jetzt.

Neue Termine erste Ende Mai wieder

Wegen der besagten Software-Umstellung brauchen Bürger mehr Geduld. Das allein wird all die ärgern, die jetzt mehr Zeit einplanen müssen oder gar am Donnerstag weggeschickt wurden. Schlimmer gestaltet sich die Situation aber für diejenigen, die noch einen Termin benötigen. Denn neue Serviceleistungen sind erst Ende Mai wieder möglich, also erst in vier Wochen. Aus diesem Grund haben sich kürzlich Menschen bei der RHEINPFALZ gemeldet, denen diese Wartezeit schlichtweg zu lang ist.

In einem speziellen Fall steht gar der Urlaub des Betroffenen auf dem Spiel, da der Mann fest damit gerechnet hatte, den neuen Wagen rechtzeitig anmelden zu können, um damit abzureisen. Als er dann aber nach einer zweiwöchigen Wartezeit beim Sachbearbeiter saß, stellte dieser fest, dass das Autohaus nicht alle Dokumente zur Verfügung gestellt hatte. Das Problem: Der Mann musste einen neuen Termin buchen, was ihn nun in Bredouille bringt. Eigentlich wollte er zu diesem Zeitpunkt schon längst weg sein, alles sei gebucht.

Kreis: „Von externem Dienstleister abhängig“

Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis. Die Programmumstellung und die Probleme, die damit einhergehen, stelle sie und andere Zulassungsstellen vor Herausforderungen. Die Funktionsstörungen der neuen Software sorgten dafür, dass nicht alles reibungslos laufe. Dadurch könnten weniger neue Termine freigegeben werden. Genau das hatte die Behörde kürzlich in einer Presseerklärung mitgeteilt, verbunden mit dem Hinweis, dass es nicht ihr Verschulden sei, sondern dass auch sie vom externen, kommunalen Dienstanbieter abhängig sei, um wieder einwandfrei arbeiten zu können.

Die Kreisverwaltung betont, dass sie in Härtefällen um individuelle Lösungen bemüht sei. Nur: „Sehr häufig, mehrmals täglich, kommt es jedoch dazu, dass Personen ihr Anliegen gegenüber den Mitarbeitenden der Zulassungsstelle ohne erkennbare Begründung als Härtefall benennen und ihr Anliegen als wichtiger einschätzen als das von allen anderen“, teilt die Pressestelle mit.

Kreissprecherin argumentiert

Um auf den speziellen Fall mit der Urlaubsproblematik zurückzukommen: Auch bei anderen Behördengängen sei es nicht üblich, nur einen Teil des Termins wahrzunehmen und dann zu argumentieren, die Reservierung solle auch zu einem späteren Zeitpunkt gelten, weil es eine Fortsetzung des Termins darstelle. „Wann immer möglich, erledigen die Kolleginnen und Kollegen der Zulassungsstelle kleinere Anliegen nebenbei. Wer jedoch nicht alle Unterlagen dabei hat, muss einen neuen Termin machen – das kommt einfach zu häufig vor, als dass man deswegen zwischengeschoben werden kann“, betont Kreissprecherin Marina Mandery. Dasselbe gelte, wenn zwei Vorgänge nötig sein sollten. „Natürlich können auch zwei Autos an- beziehungsweise abgemeldet werden. Das muss aber bitte bei der Terminbuchung angegeben werden, damit ausreichend Zeit eingeplant werden kann.“

Nach einer erfolgreichen Systemumstellung soll es mehr Online-Angebote geben. Neu ist schon jetzt, dass auch Landauer von zu Hause aus ein Auto an- oder abmelden sowie ein Wunschkennzeichen reservieren können. Dies gilt allerdings nur für Fahrzeuge, die seit 2014 zugelassen sind. Auch besondere Dienstleistungen, aktuell etwa Kennzeichen für E-Autos, sind vor Ort zu erledigen.

Zugang in der Corona-Zeit verändert

Dass Besuche in der Zulassungsstelle nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich sind, hat sich in Landau erst durch Corona ergeben. Nach Ende der Pandemie wurde an dieser Regelung, die provisorisch eingeführt worden war, festgehalten, weil Bürger die deutlich kürzeren Wartezeiten schätzen würden. Eine Änderung sei derzeit nicht geplant, so die Kreisverwaltung.

Info

Dienstleistungen bei der Kfz-Zulassungsstelle werden online vereinbart unter www.suedliche-weinstrasse.de/termin. Telefonisch unter 06341 940309 ist eine Terminvereinbarung ebenfalls möglich. Mehr zur internetbasierten Fahrzeugzulassung gibt es unter www.suedliche-weinstrasse.de/kfz.

