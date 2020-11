In den letzten Wochen waren die Bürger Altdorfs aufgerufen, Vorschläge zur Gestaltung des neuen Kreisels am östlichen Ortseingang einzureichen. Dem Gemeinderat lagen bei seiner letzten Sitzung in diesem Jahr vier Vorschläge vor, über die beratschlagt wurde. Zwei Gestaltungsmöglichkeiten fanden Zuspruch, zum einen ein Entwurf mit Details aus dem historischem Hintergrund der Gäugemeinde, zum anderen mit Ornamenten einer Weinbaugemeinde. Als sinnvolle Lösung sah der Rat eine Kombination dieser beiden Vorschläge an , die Durchführung soll fachmännisch begleitet werden. Einstimmig angenommen wurden die Zuwendungen vom Ingenieurbüro Teambau in Höhe von 200 Euro und von der Firma Faber Bau GmbH mit 60 Euro, beide als Spende für die Kreiseleinweihung.