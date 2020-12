Vier Verletzte und rund 21.000 Euro Sachschaden sind die Folge von zwei Verkehrsunfällen am Dienstagnachmittag in Landau. Der erste Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 15.30 Uhr auf dem Marienring: Eine 73-jährige Autofahrerin rutschte vom Bremspedal ab und fuhr auf das vor ihr fahrende Auto auf, das verkehrsbedingt auch noch bremste. Die Frau und der 45 Jahre alte andere Autofahrer wurden leicht verletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Ein weiterer Auffahrunfall passierte zwei Stunden später auf der L 509 in Fahrtrichtung Mörlheim. Als eine 21-jährige Autofahrerin vor der roten Ampel an der Einmündung Max-Planck-Straße anhielt, fuhr ein 46-Jähriger auf. Der Mann und sein 26-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Das Auto des 45-Jährigen musste abgeschleppt werden.