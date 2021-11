Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Dienstag gegen 14.50 Uhr auf der L542 zwischen Essingen und Großfischlingen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam eine 45-Jährige, die mit ihrem Auto in Richtung Essingen unterwegs war, etwa auf halber Strecke aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit dem Wagen einer 65-Jährigen zusammen, die keine Chance zu einem Ausweichmanöver hatte. Beide Fahrzeuge wurde in die gegenüberliegenden Grünstreifen geschleudert. Im Auto der 45-Jährigen befanden sich zudem zwei Jugendliche, beide 14 Jahre alt. Alle vier beteiligten Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Besonder schwer hat es die beiden Fahrerinnen erwischt. Sie waren eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Strecke war fast viereinhalb Stunden gesperrt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 16.000 Euro.