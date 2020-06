Vier Verletzte und 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag um 15.15 Uhr zwischen Wollmesheim und Mörzheim. Nach Angaben der Polizei war ein 36-Jähriger mit seinem Passat zwischen den beiden Landauer Stadtdörfern unterwegs. Aufgrund von Übermüdung und Alkohol sei er in Höhe der ersten Einmündung nach Mörzheim auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Hyundai einer 27-Jährigen zusammengestoßen. Diese erlitt einen Schock. Ihre beiden Kinder im Alter von einem Jahr und sechs Jahren kamen zur Untersuchung in ein Landauer Krankenhaus. Auch der Unfallverursacher verletzte sich laut Polizei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, den die Polizei auf 50.000 Euro schätzt. Der Führerschein des 36-Jährigen wurde einbehalten, eine Blutprobe genommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Er habe 1,04 Promille gehabt. Wegen Reinigungsarbeiten und der Bergung der Fahrzeuge musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden. Im Einsatz waren Polizei, DRK, Feuerwehr und Straßenmeisterei.