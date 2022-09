Nach zwei Jahren Pause wird von Freitag bis Montag wieder Weinkerwe in Altdorf gefeiert. Am Freitag, 18 Uhr, stellt die Feuerwehr am Eichplatz den Kerwebaum auf, und ein bunter Zug zieht von dort durch die Schloss-Straße zum Kerweplatz an der Gäuhalle. Dort werden die Festtage mit Musik und 100 Freischoppen eröffnet. Die örtlichen Vereine übernehmen die Bewirtung. Am Kerwesamstag werden ab 8 Uhr die für den Förderverein der Altdorfer Kirche gespendeten zehn Speierlinge an verschiedenen Standorten gepflanzt. Am Nachmittag und am Sonntag finden nach Voranmeldung ab 15 Uhr Alpaka-Familienwanderungen statt, und die Gemeindebücherei ist mit einem Bücher-Flohmarkt vertreten. Ab 19 Uhr startet DJ Pharao auf dem Kerweplatz mit Hot Hits beim Kerwe-Beatz.

Die protestantische Kirchengemeinde lädt für Sonntag um 10.30 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst mit musikalischer Begleitung in die Gäuhalle ein. Ab 11 Uhr gibt es Handwerkliches und Selbstgemachtes auf einem Kreativ-Bauernmarkt. Verkaufsstände und ein Karussell bieten an allen Tagen Abwechslung für Groß und Klein. Viel Spaß versprechen auch der erste Altdorfer Sticklhupser-Wettkampf auf dem Bolzplatz ab 13 Uhr, die vom Team der Kita „Buntspecht“ organisierten Spiele ab 15 Uhr und eine Hüpfburg. Altdorfer Weingüter sind für Gäste gerüstet und Gewerbebetriebe haben ihre Verkaufsräume geöffnet. Auch Altdorf feiert 50 Jahre VG mit. In der Gäuhalle sind vom Samstag bis Montag die Bilder der Wanderausstellung „50 Jahre, 50 Bilder – Lebendige Verbandsgemeinde Edenkoben“ zu sehen.