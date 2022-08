Von Freitag bis Montag steigt in Wollmesheim die Dampfknoppkerwe. Sie wird am Freitag um 19 Uhr auf dem Kerweplatz vor dem Dorfgemeinschaftshaus eröffnet. Zum 35. Mal wird Tilly Wittmer das Kerwegedicht sprechen. Die musikalische Begleitung übernimmt die Gruppe „Only Two“. Der Bürger- und Förderverein und die Winzer werden dafür sorgen, dass kein Gast hungern oder dürsten muss. Für die kleinen Besucher stehen Karussell, Schiffschaukel, Süßwarenstand und Schießbude bereit. Am Samstag öffnet die Kerwe um 17 Uhr. Die Band „Only Two“ spielt auf. Am Sonntag ist um 10.30 Uhr der traditionelle ökumenische Gottesdienst auf dem Festplatz; im Anschluss öffnet der Ausschank. Zwischen 12 und 18 Uhr ist an mehreren Standorten im Stadtdorf ein Hofflohmarkt. Um 14 Uhr informiert der Kirchenbauverein der Protestantischen Kirche über die Renovierungsarbeiten. Am Montag hat die Kerwe ab 11 Uhr geöffnet. Ab 19 Uhr spielt die Gruppe „Pälzer Helde“.