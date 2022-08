Für den Deutschen Engagementpreis sind in diesem Jahr 463 Personen und Gruppen nominiert, davon 46 aus Rheinland-Pfalz und vier aus der Südpfalz. Sie können einen der fünf mit 5000 Euro dotierten Jurypreise oder den 10.000 Euro „schweren“ Publikumspreis erhalten. Die feierliche Preisverleihung ist am 1. Dezember in Berlin.

Aus der Südpfalz sind dabei: der Altstadt-Kindertreff im Haus der Familie Landau, einer Evangelischen Familienbildungsstätte, der fast ausschließlich von Kindern mit Migrationshintergrund besucht wird. Außerdem ist das Jugendparlament Herxheim-Hayna nominiert, konkret soll der Preis für eine Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl mit den Direktkandidaten vergeben werden. Mit dabei ist auch der Tierschutzverein Schüler für Tiere aus Herxheim. Die Eh-da-Initiative Essingen will die biologische Vielfalt fördern auf Flächen, die nicht bebaut, nicht land- oder forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt und keine Verkehrs- oder Sportflächen sind. Schließlich bewerben sich auch die Messdiener St. Gertrud aus Leimersheim um den Preis. Beim Projekt Lichterleben 2021 hat ein aus 30 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bestehendes Team in Eigenregie eine Lichtershow umgesetzt, die zur Bewahrung der Schöpfung aufrief.

Anfang September wird die Jury über ihre fünf Preisträger entscheiden. Alle anderen haben dann die Chance, zwischen dem 8. September und dem 19. Oktober auf Stimmenfang zu gehen, um den Publikumspreis zu gewinnen.

www.deutscher-engagementpreis.de/engagiertensuche.