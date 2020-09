Die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim haben seit Donnerstag vier neue Corona-Erkrankte registriert. Drei Personen leben im Kreis Germersheim, einer an der Südlichen Weinstraße. Nach aktuellem Stand – Freitagmittag – gibt es in Landau und im Kreis SÜW zwölf aktuell Erkrankte, im Kreis Germersheim sind es 28 Menschen. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Südpfalz 642 Infizierte gezählt, zwölf Erkrankten sind gestorben.