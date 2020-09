Vier Unbekannte haben am Montag gegen 22.45 Uhr einen 34-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Landauer Straße in Annweiler überfallen. Die Angreifer nahmen dem Mann den Rucksack ab und flohen. Durch den Angriff erlitt das Opfer Schnittwunden am Unterarm und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine Personenbeschreibung der Täter liegt laut Polizei nicht vor. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 06341 2870 um Hinweise zu Personen, die sich zur genannten Zeit auf dem Parkplatz des Supermarktes aufgehalten haben.