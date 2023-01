Vier Ladendieben ist am Freitagnachmittag in Landau das Handwerk gelegt worden. Wie die Polizei mitteilt, schnappten Beamte die Langfinger in einem Elektrofachmarkt. Ein Ladendetektiv ist zuvor auf die Männer aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Durch geschickte Gesprächsführung mit Marktangestellten gelang es den Tätern, Sicherungsetiketten an Konsolenspielen entfernen zu lassen, um sie so aus dem Laden zu schmuggeln. Ein Auto, das die Diebe für diese und zurückliegende Taten benutzten, wurde beschlagnahmt. Die Täter selbst wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.