Vier Frauen sind nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Wie das Gesundheitsamt in Landau mitteilt, lebten zwei davon in der Stadt Landau, eine in der Verbandsgemeinde Landau-Land und eine in der Verbandsgemeinde Edenkoben. Zudem melden die Behörden 178 (Vortag: 261) Neuinfektionen. Davon entfallen 104 (114) auf den Kreis Germersheim, 56 (103) auf den Kreis Südliche Weinstraße und 18 (44) auf die Stadt Landau. Laut Landesuntersuchungsamt liegen die Inzidenzwerte bei 367 (369) im Kreis Germersheim, 237 (212) im Kreis SÜW und 234 (208) in Landau.