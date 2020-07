Die Landauer Polizei hat am Donnerstag vier Fahrer aus dem Verkehr gezogen, wie sie berichtet. Einem 20-jährigen Autofahrer wurde in Herxheim sein defektes Rücklicht zum Verhängnis. Die Polizei kontrollierte ihn und bemerkte, dass er Marihuana konsumiert hatte. Ein 63-jähriger Autofahrer fiel bei Herxheimweyher durch seine Fahrweise auf. Ein Alcotest ergab 1,64 Promille. In Landau musste ein 26-Jähriger seine Fahrt beenden, weil er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Und am Abend erwischte die Polizei noch einen 43-jährigen Rollerfahrer in Herxheim, der mit 0,76 Promille unterwegs war.