In beiden Landauer Krankenhäusern, im Vinzentius und im städtischen Klinikum, werden Stand Mittwochnachmittag jeweils zwei Corona-Patienten intensiv behandelt. Im Vinzentius werden beide Betroffene beatmet. Damit sind dort zwar alle neun Intensivbetten belegt, wie der stellvertretende Geschäftsführer, Joachim Gilly, berichtet. Aber im Gegensatz zu anderen Regionen, beispielsweise in Speyer und in Ludwigshafen, stehe die Südpfalz noch gut da. „Wir haben vergleichsweise weniger Corona-Patienten im Haus, acht an der Zahl“; sagt Gilly. Damit sei auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass im Stift die Kapazitätsgrenze bald erreicht werde. Zumal es innerhalb der Einrichtung noch keinen Ausbruch im Personal gegeben habe. „Allerdings achten wir darauf, den Normalbetrieb noch etwas zurückzufahren.“ Schließlich können sich die Situation schlagartig ändern.

Ausbau ist möglich

Im Klinikum Landau-SÜW, das als Verbundkrankenhaus in Annweiler, Bad Bergzabern und Landau jeweils einen Standort hat, werden ebenfalls acht Corona-Inifzierte medizinisch versorgt. Alle in Landau, was aus organisatorischen Gründen so gewünscht ist. Dort können bislang elf Covid-19-Erkrankte auf der Isolierstation und vier auf der Intensivstation betreut werden, erklärt Martina Galow, Referentin der Geschäftsführung. Ein weiterer Ausbau der Strukturen sei möglich, wenn Bedarf bestehen sollte.