Im Kreis Germersheim sind von Mittwoch auf Donnerstag vier neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Das hat die Kreisverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau hat es dagegen keine weiteren positiven Testergebnisse gegeben. Im Kreis Germersheim sind von 278 Infizierten seit Beginn der Tests 219 wieder gesund (einer mehr als am Vortag) und sechs gestorben. Noch positiv getestet sind 53 Menschen. An der Weinstraße ist es bei 259 Fällen geblieben. 238 Menschen sind gesundet, sechs verstorben. Das heißt, dass es noch 15 aktive Infektionen gibt.