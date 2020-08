In ein entgegenkommendes Auto ist am Donnerstag ein 20-jähriger Autofahrer in Rhodt gekracht. Laut Polizei übersah der junge Mann gegen 13.25 Uhr in der Weinstraße den Gegenverkehr. Beim Ausweichen stieß er nicht nur mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen, sondern beschädigte auch zwei weitere geparkte Fahrzeuge. Alle vier Autos wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt bei über 10.000 Euro. Zum Glück wurde niemand verletzt.