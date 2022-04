Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) sorgt für Transparenz im Netz. Im Geoportal gibt es Infos über Entsorgungs- und Ausgabestelle für Gelbe Säcke. Im Horst-Kiosk auf Höhe des Gebäudes Horststraße 116 können sich Bürger, die in der Kernstadt wohnen, ab sofort kostenfrei Gelbe Säcke abholen. Die neue Ausgabestelle hat der EWL bereits in das städtische Geoportal eingepflegt. Auch die drei weiteren Ausgabestellen sind dort sichtbar. Zudem gibt es viele weitere Informationen wie etwa die exakten Grenzen der Sammelbezirke. Sie sind dort hinterlegt und automatisiert mit dem Entsorgungskalender verknüpft, den der EWL immer zum Jahresende an alle Haushalte und Betriebe ausgibt. Im Landauer Geportal sind auch die engen Straßen gekennzeichnet, in die die Fahrzeuge der Abfallsammlung aus Gründen der Sicherheit nicht fahren dürfen. Zusätzlich sind die damit verbundenen Tonnensammelplätze sichtbar und auch die exakten Grenzen, wo Gelbe Säcke für den Verpackungsabfall zulässig sind. Hinweise zu Standorten von Spendern für Hundekotbeutel oder Altkleidercontainern gibt es außerdem. Zum GeoPportal.Landau gelangt man über: https://maps.landau.de rhp/