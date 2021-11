Etliche Autos mit Mängeln, ein berauschter und ein nicht angeschnallter Autofahrer sowie drei, die bei klarer Sicht mit Nebelscheinwerfern unterwegs waren, sind die Bilanz von Verkehrskontrollen, welche die Landauer Polizei am Samstag zwischen 18.45 Uhr und 21 Uhr und nochmals zwischen 0 und 1 Uhr am Sonntag in der Hindenburgstraße und in der Weißenburger Straße vorgenommen hat. Festgestellt wurden drei defekte Beleuchtungsanlagen an den Fahrzeugen und 15 weitere Mängel. Bei bei einem Auto war sogar die Betriebserlaubnis erloschen, weil US-Standlicht aktiviert war. Dabei handelt es sich um ein gelb oder orange leuchtendes Standlicht, das beispielsweise dadurch erreicht wird, dass die Blinker entsprechend geschaltet werden. Dies kann zu einem Bußgeld bis 135 Euro und einem Punkt in Flensburg führen. Bei einem weiteren Fahrer stellten die Beamten Hinweise auf Betäubungsmittel oder Medikamentenmissbrauch fest. In diesem Fall leiteten sie ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.