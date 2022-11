Seit der Meldung von Freitag, 11. November, wurden in der Südpfalz 146 neue Coronainfektionen nachgewiesen, 72 im Kreis Germersheim und 74 im Kreis SÜW und in Landau. Bei Letzteren sind 57 Fälle Erstinfektionen, in 17 Fällen waren die Betroffenen schon einmal infiziert. Das haben die beiden Kreisverwaltungen mitgeteilt. Die Inzidenzen: Germersheim 237, SÜW 177 und Landau 164.