Nach aktuellem Stand sind in der Südpfalz von Montag auf Dienstag 714 Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden, davon 305 im Kreis Südliche Weinstraße, 165 in Landau und 244 im Kreis Germersheim. Das haben die beiden Kreisverwaltungen und die Stadtverwaltung am Dienstagmittag mitgeteilt.

Das Büro des südpfälzischen Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhart (CDU) hat am Dienstag mitgeteilt, dass dieser positiv auf Corona getestet wurde. Gebhart befinde sich in häuslicher Absonderung und habe bisher keine schweren Symptome. Seine für diese Woche bereits vereinbarten Termine könnten als Telefon- oder Videosprechstunde stattfinden.