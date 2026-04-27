Mehrere Motorradfahrer haben im Wellbachtal bei Annweiler gegen Verkehrsregeln verstoßen. Die Polizei kontrollierte auf der B48 zwischen Rinnthal und Johanniskreuz mit Spezialisten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und konzentrierten sich auf Motorräder. Geschwindigkeitsmessungen ergaben am Nachmittag 24 Überschreitungen; der Spitzenreiter fuhr mit 121 Kilometern pro Stunde auf der mit Tempo 70 und Überholverbot ausgeschilderten Strecke. Sieben Fahrer überholten verbotswidrig. Vier Fahrern drohte ein Fahrverbot, dreizehn erhielten Punkte in Flensburg. Höhepunkt war laut Polizei ein mutmaßliches Rennen von drei Motorradfahrern mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, das ein Videofahrzeug der Polizei aufzeichnete. Die betroffenen Fahrer müssen sich einem Verfahren stellen.