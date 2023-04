Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lust auf eine dritte Radbrücke über die Queich? Das will Maximilian Ingenthron zumindest prüfen – wenn er die Wahl zum Oberbürgermeister gewinnt. Zudem kündigt der Kandidat der SPD mehr Kreisel und ein Sozialkaufhaus an. Auch eine Änderung beim Parken will er rückgängig machen.

„Ich wollte keinen Lyrikband und keinen Fantasyroman schreiben“ – er wollte sich kurz halten. Das sagt der Kandidat der SPD, Maximilian Ingenthron, über