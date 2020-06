Die Konrad-Adenauer-Realschule plus mit Fachoberschule Technik/Umwelt hat an zwei Tagen 194 Schüler verabschiedet – klassenweise, unter Beachtung der Hygienevorschriften, aber mit jeweils einer kleinen Feierstunde und in Anwesenheit der Eltern.

65 Jugendliche erhielten die Qualifikation der Berufsreife, 84 die Mittlere Reife und 45 die Fachhochschulreife.

Preise der Bildungsministerin gingen an Delan Bazin (9a), Anay Rodriguez (10e) und Marco Blädel (12a). Für ihr herausragendes soziales Engagement wurden Lara Mohamad (9b), Annalena Lindemann (10e) sowie Lena Knaus (10f) geehrt. Den Preis des Fördervereins erhielt Dominik Vanmeris (10e). Mit weiteren Preisen wurden Devin Massold und Leonid Angelovski (Sozialwissenschaften, 10d und 10e), Dominik Kessler (Naturwissenschaften, 10d), Donja Izadi und Karin Bakan (Bildende Kunst, 9a und 10e), Mohammed Dogan (Sport, 10d) sowie Tim Wambsganß und Devin Massold (Medienpreis, 10d) ausgezeichnet. Für eine herausragende schulische Entwicklung wurde Boris Kraja (9c) geehrt.