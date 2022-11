Roter Glühwein ist die Nummer Eins

Weihnachtsmarktbesucher trinken ihren Glühwein am liebsten ganz klassisch. Der Schoppen kostet nicht überall gleich viel. Ein Kostencheck.

Viel Blut und mächtig Aufregung

Freitagnacht herrscht großer Aufruhr am Bahnübergang in Albersweiler. Ein Zug hat einen Motorroller erfasst, den Fahrer in den Tunnel mitgeschleift. 90 Fahrgäste müssen evakuiert werden. Glücklicherweise nur ein Übungsszenario. Die Idee dazu hatte ein 24-Jähriger.

Keine Chance für Einbrecher

Im Bereich der Polizeidirektion Landau gab es zuletzt mehrere Einbrüche. Schutz bieten können smarte Systeme, die Kamera- und Alarmtechnik miteinander verbinden. Auch die Polizei gibt Tipps, wie sich das Zuhause vor Eindringlingen präventiv schützen lässt.

Kälteresistente Schwimmer

Um Energie einzusparen, wurde auch im Rebmeerbad dieWassertemperatur abgesenkt. Den meisten Gästen in Bad Bergzabern macht das nichts aus. Zumal das kühlere Nass sogar gut für die Gesundheit sein kann.

In der Hauptstraße geht es eng zu

Die Hauptstraße in Vollmersweiler ist häufig zugeparkt. Das sorgt zuweilen für gefährliche Situationen. Die Gemeinde will etwas dagegen unternehmen.