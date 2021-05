Die Großbaustelle am Autobahnanschluss Landau-Zentrum geht allmählich ihrem Ende entgegen. Das Stadtviertel Horst wird besser an den Großkreisel angeschlossen. Wohl noch im August fällt eine Umleitung weg. Warum der Bau teuer und aufwendig war.

Oben brummt der Verkehr, unten brummen die Bagger: Autofahrer sehen es nicht, aber die langwierige Großbaustelle an der Autobahnanschlussstelle Landau-Zentrum macht große Fortschritte. In dem neu gebauten Trog, der künftig die Kreisstraße 5 zum Horst unter der aus Richtung Offenbach kommenden und stadteinwärts führenden L 509 hindurchleitet, verteilen Bauarbeiter des Germersheimer Hoch- und Tiefbauunternehmens Scherer Schotter. Nächste Woche wird die Fahrbahn asphaltiert, berichtet Jürgen Buschlinger vom Landesbetrieb Mobilität. Er leitet das Landauer Baubüro des LBM.

Der Betondeckel des Trogs wird in diesen Tagen noch oben mit Gussasphalt abgedichtet, in etwa drei Wochen ist er dann komplett fertig und als Straße ausgebaut, sagt Buschlinger. Etwa ab dem 15. August kann der Verkehr stadtein- oder stadtauswärts in Richtung Offenbach und Hochstadt also wieder auf kürzestem Weg über diesen Neubau rollen. Die kurvige Umleitung um die Baustelle herum, die immer mal wieder auch den Verkehr stocken lässt, ist dann verzichtbar.

Anschluss an Kreisel und Bypass

Was noch fehlt, sind die Anschlüsse der K 5. Auf der einen Seite muss die vorhandene Straße zum oder vom Horst in den Trog geführt werden, auf der anderen geht es aus dem Trog heraus in den großen Kreisel, beziehungsweise mit einem Bypass daran vorbei in Richtung Innenstadt. Diese Anschlussarbeiten sollen etwa am 10. August losgehen.

Die eigentlichen Bauarbeiten zur Vervollständigung der Autobahnabfahrt Landau-Zentrum haben im Oktober 2018 begonnen (die Vorbereitungen auch schon im September), und gut zwei Jahre später soll, wie geplant, alles fertig werden. Buschlinger ist zuversichtlich, dass es auch wirklich bis Jahresende so weit ist.

Das Grundwasser drückt

Schwierig waren die Arbeiten, weil im Baustellenbereich der Grundwasserspiegel sehr hoch ist. Wenn dort einfach eine Baugrube für den Trog ausgehoben worden wäre, wäre sie schnell vollgelaufen. Daher ist zuerst ein Pumpenschacht gebaut und mit Technik bestückt worden, anschließend sind beiderseits der künftigen Fahrbahn elf Meter tiefe Spundwände gerammt worden (vier Meter schauen noch raus) – auf 128 Meter Länge. Dazwischen ist ausgehoben worden. Mit Betoninjektionen in den Untergrund ist der Bereich der Fahrbahn zwischen den Spundwänden von unten her abgedichtet worden. Damit war der Trog rundum trocken. Die Trogwände bestehen teils aus den schwarzen Spundwänden, teils aus geschwungenen Betonwänden. Dass sich dadurch in der Mitte eine Dekoration ergibt, die ein wenig an ein Weinglas erinnert, ist gewollt.

Regen wird in Becken gepumpt

Künftig müssen nur noch Niederschläge abgepumpt werden, die in den Trog laufen. Sie werden in zwei Regenrückhaltebecken am Rand des Kreisels gepumpt, in denen sie versickern und verdunsten, und die sich allmählich wohl zu kleinen Biotopen entwickeln werden.

Bauzeit und Aufwand machen bereits deutlich, dass dies keine billige Baustelle ist: Alles in allem verbaut der LBM fast 4,6 Millionen Euro, davon 2,9 Millionen für den Trog, 750.000 Euro für den Straßenbau, 440.000 Euro für den Pumpenschacht und 470.000 Euro für die Pumptechnik.

Lesen Sie hierzu auch unseren Einwurf

Gordischer Knoten

Beim Bau der A 65 vor 30 Jahren ist gespart worden. Jetzt werden viele Anschlüsse nachgeholt. Für Landau ist das ein Glücksfall. Was der LBM in den vergangenen Jahren bei Landau an Straßenanschlüssen gebaut hat und baut, ist gigantisch. Über die Dimension der Kreisel an der Anschlussstelle Landau-Zentrum haben sich die Autofahrer anfangs verwundert die Augen gerieben, aber heute geht es gut rund. Jetzt kommt noch der aufwendige Anschluss des Wohn- und Gewerbegebietes Horst. In Kürze sollte der Gordische Knoten der Verkehrsprobleme an dieser Stelle durchschlagen sein.