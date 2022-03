Ein Paketfahrer muss sich in einem Strafverfahren wegen Unfallflucht verantworten, weil er am Dienstagvormittag im Traminerweg in Rhodt mit seinem Transporter beim Rangieren die Einfahrt eines Anwesens beschädigte, wie die Polizei berichtet. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte er seine Arbeit fort. Wie kam die Polizei dem Täter auf die Schliche? Anhand der Aufnahmen einer privaten Hauskamera konnte der Mann ermittelt werden.